Liberale und Grüne fordern Abtreibung als EU-Grundrecht

Bei einer Zeremonie zur feierlichen Besiegelung dieser Verfassungsänderung am Freitag erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron , dies solle auch in die Grundrechte-Charta der Europäischen Union aufgenommen werden. "Es ist nur der Beginn des Kampfes", so Macron. "Wir werden erst Ruhe geben, wenn das Versprechen (der Gleichberechtigung) überall in der Welt gehalten wird."