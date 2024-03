Hafenstrategie: Bund will Häfen stärken und schützen

Die Bundesregierung will die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Häfen stärken. Doch wie die 140 Maßnahmen der „Hafenstrategie“ finanzieren werden sollen, ist noch unklar.

Die Bundesregierung will die deutschen Häfen als Rückgrat der Wirtschaft stärken und besser sichern. Dafür beschloss das Bundeskabinett die so genannte "Nationale Hafenstrategie".

Das Ziel: Klimaneutral, digital und besser geschützt

Die 20 See- und rund 100 öffentlichen deutschen Binnenhäfen hätten als Knotenpunkte der Lieferketten eine "sehr hohe wirtschaftliche und strategische Bedeutung", heißt es in dem Papier. Eine zunehmend nachhaltige Ausrichtung sei dabei "unverzichtbar", der Erfolg der Häfen von dauerhaft höchster Priorität. Einige der zentralen Punkte:

Es müsse auch um einen EU-weiten Blick geben, heißt es in dem Papier: "Es ist auch eine enge europäische Koordinierung im Hinblick auf die Sicherung der europäischen Hafeninfrastruktur vorzunehmen."

Im Streit um eine chinesische Beteiligung am Hamburger Hafen hat die Bundesregierung einen Kompromiss beschlossen. Demnach darf der Staatskonzern Cosco einen Anteil von maximal 24,9 Prozent kaufen.

Hintergrund der Prüfung von ausländischen Direktinvestitionen ist vor allem die Debatte über einen Einstieg chinesischer Investoren in europäische Hafen-Infrastruktur. Die Bundesregierung hatte im Mai 2023 erst nach langen Debatten den Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco an einem Containerterminal im Hamburger Hafen genehmigt , den Anteil dabei allerdings auf unter 25 Prozent begrenzt.

Neben den Maßnahmen werden in der Hafenstrategie auch Zeitplan und Zuständigkeiten genannt, die umstrittene Frage der Kostenverteilung bleibt aber offen.

Hafenverbände kritisieren fehlende Finanzierung

Beide Verbände könnten nicht erkennen, wie "die ambitionierten und wichtigen Ziele der Strategie ohne die entsprechende finanzielle Hinterlegung erreicht werden können" und forderten Förderprogramme und Nachbesserungen. Gerade die deutschen Küstenhäfen stehen in einem harten Wettbewerb mit anderen europäischen Häfen wie Rotterdam oder Antwerpen.

Häfen sind Ländersache, Bund zuständig für zulaufende Verkehrswege

Die Häfen liegen in der originären Zuständigkeit bei den Ländern, der Bund ist aber gemäß Grundgesetz verantwortlich für Bau, Finanzierung und Erhaltung der zulaufenden Verkehrswege.

Laut Verkehrsministerium hat der Bund allein für die Fahrrinnenanpassungen an Elbe und Weser, der Vertiefung der Außenems, den Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal und dem Ausbau der seewärtigen Zufahrten nach Rostock und Wismar in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich rund 500 Millionen Euro jährlich ausgegeben.