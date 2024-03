Umsatzminus: Deutsche Kunststoffhersteller in schwerer Krise

Jedes Jahr fallen in Deutschland über 20 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle an.

Umsatzeinbruch trotz 28 Milliarden Euro Einnahmen

Die Produktion geht in der Tendenz seit Jahren zurück. Sie findet vermehrt in Asien, vor allem China, und den USA statt. Europa und Deutschland verlieren dagegen Marktanteile.

So ging nach Angaben des Verbandes der europäische Marktanteil an der Weltproduktion an Kunststoffen zwischen 2017 und 2022 deutlich zurück, von 19 auf rund 14 Prozent.

Hohe Energiekosten schmälern die Margen

Die vier größten Absatzmärkte der Kunststofferzeuger sind Verpackungen, der Baubereich, die Automobilindustrie und die Elektro- und Digitalindustrie. Während Carolina Hupfer erwartet, dass die Nachfrage nach Verpackungen in diesem Jahr stabil bleibt oder nur leicht zurückgehen wird, rechnet sie mit weiter stärkerem Gegenwind in den anderen drei Bereichen.

Nachhaltigkeit erfordert neue Investitionen

Zugleich muss sich der energieintensive Wirtschaftszweig auch in Richtung Nachhaltigkeit transformieren, was Investitionskosten erfordert. In dieser Situation versuchen die Unternehmen vor allem, ihre Kosten zu senken. Stellenabbau ist dabei nicht ausgeschlossen. So hat vor wenigen Tagen etwa der drittgrößte Chemiekonzern Evonik den Abbau von 2.000 Stellen bekannt gegeben.