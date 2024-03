WWF-Studie: Wie deutsche Chemieparks das Klima belasten

Leuna in Sachsen-Anhalt gilt als der flächenmäßig größte Standort der Chemiebranche in Deutschland

"The dirty dozen" - das schmutzige Dutzend - so nennt die Umweltschutzorganisation WWF die zwölf klimaschädlichsten Chemieparks in Deutschland. Die Datengrundlage für diesen wenig schmeichelhaften Titel bietet eine Studie, die der WWF beim Ökoinstitut in Auftrag gegeben hat.