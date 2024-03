Historisches Hoch: Neuer Dax-Rekord und was kommt dann?

Entwicklung des DAX an der Frankfurter Börse Quelle: afp

Der Dax hat die Marke von 18.000 Punkten überschritten - ein historischer Moment. Doch was erwartet uns als nächstes? Hier sind die Chancen und Risiken, die den deutschen Aktienmarkt beeinflussen könnten.

Drei große Chancen

Erstens könnten Zinssenkungen bevorstehen. Viele erwarten, dass die Es gibt drei große Chancen:könnten Zinssenkungen bevorstehen. Viele erwarten, dass die EZB bald die Zinsen senken wird , was Investitionen ankurbeln könnte. Niedrige Zinsen sind gut für Aktienmärkte, da dadurch das Leihen von Geld für Aktienkäufe günstiger wird.

Zweitens zeigt sich die globale Konjunktur stabil, was den deutschen Exportunternehmen zugutekommt. Und drittens scheinen die im Dax vertretenen Aktien im Vergleich zu ihren Gewinnen günstig bewertet zu sein, was Raum für weiteres Wachstum bietet.

Die Rekordbewegungen im Dax und anderen internationalen Indizes muss man vor dem Hintergrund einer sich normalisierenden Weltwirtschaft sehen. Die Lieferketten funktionieren wieder wie vor Corona, die Inflation geht zurück, auch die Wirkungen der Zinsanstiege nimmt ab. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank

Ulrich Kater von der DekaBank betont, dass die Dax-Unternehmen maßgeblich vom Ausland abhängen. Sie seien eigentlich "weltweite" Unternehmen.

Mit den Chancen kommen auch Risiken

Doch mit den Chancen kommen auch Risiken. Steigende Löhne könnten die Preise weiter in die Höhe treiben und somit die Hoffnung auf fallende Zinsen zunichte machen, was wiederum die Wirtschaft und den Aktienmarkt belasten würde. Zudem könnten geopolitische Spannungen wie der Krieg in der Ukraine und die Unsicherheit in China die Märkte erneut destabilisieren.

Dax Der DAX ist der wichtigste deutsche Aktienindex und wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Er setzt sich aus den 40 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland zusammen und gilt als Barometer für die deutsche Wirtschaft. Dow Jones Der Dow Jones Industrial Average ist einer der ältesten und bekanntesten Aktienindizes weltweit. Er wird an der New York Stock Exchange und der NASDAQ gelistet und gibt die Kurse von 30 großen US-Unternehmen wieder, die als repräsentativ für verschiedene Branchen angesehen werden. Der Dow Jones gilt als wichtiger Indikator für die Entwicklung der US-Wirtschaft. Nasdaq-100 Der Nasdaq-100 ist ein Aktienindex, der an der New Yorker NASDAQ-Börse gelistet wird. Er umfasst 100 der größten und meist-gehandelten nicht-finanziellen Unternehmen, die an der NASDAQ-Börse notiert sind. Der Nasdaq-100 konzentriert sich auf Technologie- und Internetunternehmen und spiegelt die Performance dieses Sektors wider. S&P 500 Der S&P 500 ist einer der wichtigsten Aktienindizes der USA und wird an der New York Stock Exchange und der NASDAQ gehandelt. Er setzt sich aus den 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA zusammen und deckt etwa 80 Prozent des gesamten US-Börsenwertes ab. Er gilt als wichtiger Maßstab für die US-Wirtschaft und für die globale Marktentwicklung. FTSE 100 Der FTSE 100 ist der wichtigste britische Aktienindex und wird an der London Stock Exchange gelistet. Er setzt sich aus den 100 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung in Großbritannien zusammen und gilt als bedeutender Indikator für die britische Wirtschaft. Nikkei 225 Der Nikkei 225 ist der wichtigste Aktienindex in Japan und ist an der Tokyo Stock Exchange gelistet. Er setzt sich aus den 225 größten und meistgehandelten Unternehmen in Japan zusammen. Der Index gibt Hinweise auf die japanische Wirtschaft und die asiatischen Finanzmärkte.

Angst unter Investoren, die Rally zu verpassen

Auch die Gefahr einer Blase ist nicht zu unterschätzen. Einige Experten warnen, dass insbesondere in den USA die Aktienbewertungen zu hoch sein könnten. Und da der Dax in der Regel von den Kursbewegungen an der Wall Street beeinflusst wird, könnte sich dies auch auf den deutschen Aktienmarkt auswirken.

"Dennoch ist der nächste Schritt in Richtung höhere Kursregionen gemacht", sagt Analyst Christian Henke von IG Market. Diese Stimmung wird von Experten als Fomo bezeichnet, was für "fear of missing out" steht. Viele Investoren treibt schlicht die Angst an, die Rally zu verpassen.

KI als Wachstumstreiber?

Auch die Künstliche Intelligenz befeuert die Fantasien rund um den Dax. An der Spitze des Dax steht das Software-Unternehmen SAP, das nun verstärkt auf KI setzt. Dahinter finden sich Unternehmen wie Siemens, Mercedes-Benz, Allianz und Airbus.

Diese Unternehmen investieren in die neue Technologie, um Kosten zu senken und neue Märkte zu erschließen. Da Deutschland in diesem Bereich noch viel aufzuholen hat, sehen Anleger ein großes Wachstumspotenzial in der Zukunft.

Eugen Keller, leitender Renten- und Devisenanalyst vom Bankhaus Metzler, sieht jedoch eine Irrationalität am deutschen Aktienmarkt:

Auch die Tatsache, dass sich die geopolitische Lage mehr und mehr zuspitzt, scheint an den Märkten, in Anbetracht eines Hypes um das Thema Künstliche Intelligenz, der keine Grenzen kennt, niemanden mehr zu interessieren. Eugen Keller, leitender Renten- und Devisenanalyst vom Bankhaus Metzler

Jetzt einsteigen?

Was können Anleger tun? Die fünf Aktien von Siemens, SAP, Airbus, Mercedes-Benz und Allianz sind laut Berichten maßgeblich für den Rekordanstieg des Dax verantwortlich. Es sind also nicht alle Unternehmen im Dax für die vergangenen Rekorde verantwortlich. Rücksetzer sind wahrscheinlich.

Dazu Ulrich Kater von der DekaBank: "Die Börse arbeitet nicht mit dem Lineal. Auf eine Phase der Kurssteigerungen folgt immer eine Phase der Konsolidierung."

Auf ein, zwei Jahre betrachtet sind aber die Höchststände von heute die Normalkurse von morgen. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank