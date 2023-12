Dax knackt erstmals 17.000-Punkte-Marke

Zinssenkungen im kommenden Jahr erwartet

Am Mittwoch hatten die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehalten. Im Mittel gehen sie davon aus, dass der Leitzins nächstes Jahr um 0,75 Prozentpunkte sinken wird.

"Sollte es tatsächlich zu einer Rezession in den USA kommen, wird die Fed alles in ihrer Macht stehende tun, um diese abzuwenden, inklusive drastischer Zinssenkungen", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. "Das wittert die Börse und steigt."

Spannung vor EZB Zinsentscheidung

Die Einigung der Ampelkoalition beim Haushalt 2024 hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Welche Prognosen sich damit fürs kommende Jahr verbinden, berichtet Valerie Haller. 13.12.2023 | 1:20 min

Zinssenkungen stünden zumindest in der Fragerunde bei der EZB im Mittelpunkt. Aktuell werde an den Börsen die erste Senkung für April eingepreist, so Altmann. "Vieles wird darauf ankommen, ob Lagarde das so stehen lässt oder ob sie die Börsianer vor voreiligem Optimismus warnt."