Warum die Wirtschaft schwächelt und die Börse floriert

Gleichzeitig boomt es an den Börsen: Am Dienstag erreichte der Deutsche Aktienindex Dax ein neues Allzeithoch . Der an der Londoner Börse gehandelte FTSE 100 bewegt sich auf hohem Niveau. In New York erreichten die drei großen Indizes Dow Jones, Nasdaq-100 und der breiter gefasste S&P 500 am Donnerstag das Allzeithoch.