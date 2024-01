Warum die Inflationsrate nur langsam sinkt

Die Wirtschaft nehme 2024 nur gemäßigt Anlauf, sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel im ZDF. 15.12.2023 | 5:30 min

Doch jetzt hat sich die Inflation in Deutschland im Januar deutlich abgeschwächt - auf 2,9 Prozent. Noch niedriger und damit auch näher am Zwei-Prozent-Ziel der EZB wäre die Inflation ausgefallen ohne die von der Bundesregierung beschlossenen Mehrwertsteuererhöhungen in der Gastronomie , bei Erdgas und Fernwärme

Hohe Inflation droht weiterhin

So haben die Angriffe der Huthi-Rebellen im Jemen auf Containerschiffe im Roten Meer den Schiffsverkehr durch den Suezkanal einbrechen lassen. Prämien für das Befahren des Roten Meeres haben sich seitdem verzehnfacht. Viele Reeder wählen inzwischen deshalb den Umweg über das Kap der Guten Hoffnung, wodurch sich die Passage um bis zu 20 Tage verlängert, was Güterlieferungen entsprechend verzögert.

Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg-Bank, erwartet, dass der Konflikt im Roten Meer die Teuerungsrate in der Euro-Zone in den nächsten drei Monaten um etwa 0,2 Prozentpunkte erhöhen könnte.

Ölpreise könnten in die Höhe schießen

Inflationsrisiko durch höhere Löhne

In den vergangenen Monaten sind die Löhne in Reaktion auf die hohe Inflation in nahezu allen Ländern der Euro-Zone kräftig gestiegen. Ende 2023 lagen die Tariflöhne 4,7 Prozent höher als im Vorjahr. Die effektiv gezahlten Löhne verzeichneten sogar ein Plus von 5,2 Prozent.