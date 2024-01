Huthi-Attacken auf Schiffe: Drohen jetzt leere Regale?

Die entstehenden Lieferengpässe zwangen zunächst den Autobauer Tesla , dann Volvo zu einem Stopp ihrer Produktion. Im Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide stehen seit Donnerstag die Bänder für rund zwei Wochen weitgehend still, weil Akkus aus China fehlen . Am Donnerstag musste der Automobilkonzern Volvo nachziehen: Die Produktion im belgischen Gent soll in der kommenden Woche für drei Tage gestoppt werden - eine Reaktion auf Verzögerungen bei Lieferungen von Getrieben, erklärte das Unternehmen am Freitag.