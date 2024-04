Barak über israelische Führung: "Es ist Zeit für Neuwahlen"

... zur israelischen Führung unter Benjamin Netanjahu

Dass in Israel noch immer die gleichen Personen wie zum Zeitpunkt des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober führende Positionen inne hätten, sei "nicht perfekt", so Barak. "Viele Israelis denken, dass die gesamte Führung vom Ministerpräsidenten abwärts ersetzt werden sollte. Aber sie ist immer noch da."

Es gebe massive Demonstrationen an jedem Wochenende, so Barak. Vier von fünf Menschen in Israel seien der Ansicht, dass Netanjahu die Hauptverantwortung trage "für das schlimmste Versagen in der Geschichte des Landes".