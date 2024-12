Israel: Netanjahu sagt im Korruptionsprozess aus

Proteste: "Gegen Korruption gibt es keine Immunität"

Vor dem Gericht versammelten sich viele Demonstranten, die gegen Netanjahu und dessen Politik in Israel protestierten. "Gegen Korruption gibt es keine Immunität", stand auf einem der Schilder, die sie in die Höhe hielten.

Am Montagabend hatte Netanjahu den Prozess gegen ihn bei einer Pressekonferenz als systematische Verfolgung seiner Person kritisiert. Den Medien warf er vor, Lügen zu verbreiten. Zugleich kündigte der 75-Jährige an, er werde sich gegen die Vorwürfe zur Wehr setzen.

Solidarität von Ministerinnen und Ministern

Vorwurf: Betrug, Untreue, Bestechlichkeit

Es ist das erste Mal, dass ein amtierender Ministerpräsident in Israel vor Gericht steht. Der Prozess könnte noch Jahre dauern. Netanjahu soll rund zwei Monate lang dreimal in der Woche aussagen. Kritiker bezweifeln, dass Netanjahu dazu in der Lage sein wird, neben dem Prozess den Regierungsgeschäften eines Landes nachzugehen, das in einem Krieg steckt.