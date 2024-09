Wut und Trauer in Israel: Hunderttausende gegen Netanjahu

Wut, Trauer und friedlicher Protest in Israel: Hunderttausende Demonstranten sollen allein in Tel Aviv auf den Straßen gewesen sein.

Während die Armee in Israel im abgeriegelten Gazastreifen weiter gegen die islamistische Hamas vorgeht, kommt es im eigenen Land zu neuen Massendemonstrationen. Bei der Hauptkundgebung in der Hafenmetropole Tel Aviv sowie weiteren Protesten in anderen israelischen Städten forderten die Teilnehmer ein Abkommen mit der Hamas zur Freilassung von rund 100 Geiseln. Die Organisatoren sprachen laut örtlichen Medienberichten von 500.000 Demonstranten allein in Tel Aviv.

Außenministerin Baerbock drängt in Israel auf eine Waffenruhe und wirbt für eine Zwei-Staaten-Lösung. Indes geht der Krieg weiter und Lösungen sind noch immer nicht in Sicht.

Netanjahu wird verantwortlich gemacht

Terroristen der Hamas hatten Carmel Gat und eine weitere Frau sowie vier Männer in der vergangenen Woche mit Schüssen aus nächster Nähe getötet. Das israelische Militär fand ihre Leichen in einem Tunnel in Gaza, wie es am vergangenen Sonntag bekanntgab. "Die Sechs wären heute hier unter uns, wenn (Israels Ministerpräsident Benjamin) Netanjahu Ja zu einem Deal gesagt hätte", rief Gats Verwandte mit Trauer und Wut in der Stimme in die Menge.