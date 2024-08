Krieg in Nahost: Neue Geisel-Gespräche in Kairo

Die Verhandlungen über eine Waffenruhe in Gaza sollen fortgesetzt werden. Ägypten, Katar und die USA vermitteln.

Die Chefs der israelischen Geheimdienste nehmen nach Angaben der israelischen Regierung in Kairo an neuen Gesprächen über eine Waffenruhe im Krieg mit der radikal-islamischen Hamas teil.

Abkommen zur Freilassung der Geiseln voranbringen

Mossad-Chef David Barnea und der Leiter des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Ronen Bar, verhandelten derzeit in der ägyptischen Hauptstadt, um ein Abkommen zur Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen voranzubringen, sagte Regierungssprecher Omer Dostri. Teil der angestrebten Vereinbarung ist auch die Freilassung palästinensischer Häftlinge.

Die Gespräche zur Erreichung eines Waffenstillstands im Gazastreifen und der Befreiung der Geiseln sollten in dieser Woche in Kairo weitergeführt werden, nachdem sie in der vergangenen Woche nach einer langen Pause wieder aufgenommen worden waren. Bis zu Dostris Äußerungen war jedoch unklar, ob neue Gespräche zustandekommen.