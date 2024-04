Ägypten - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ägypten befindet sich seit Jahren in einer wirtschaftlichen Krise. Doch nicht nur die Inflation belastet die ägyptische Bevölkerung, auch der Nahost-Konflikt bringt zunehmende Unsicherheit in das nordafrikanische Land. Seit der Machtübernahme durch Präsident Abdel Fattah Al-Sisi im Jahr 2014 bleibt die Lage instabil. Aktuelle News und Hintergründe zu Ägypten in der Übersicht.