Urlauber filmt Hai-Begegnung beim Schnorcheln in Ägypten

Dieses Ferien-Erlebnis bleibt Familie Dietz aus Hürth sicher in Erinnerung: Als sie in einer Bucht schnorcheln taucht direkt vor ihnen ein Hai auf.

Eigentlich wollten die drei nach Delfinen Ausschau halten. Christina Dietz hat eine Unterwasser-Kamera dabei, will Filmaufnahmen machen. Dass ihnen dann ein 2,5 Meter langer Weißspitzenhochseehai vor die Kamera kommt, damit haben sie nicht gerechnet.

Ägypten oder Mallorca: Begegnungen mit einem Hai kommen immer wieder vor

Das Tier fokussiert sich ausgerechnet auf den Familienvater, der selbst Angst vor Haien hat. Dennis Dietz zieht seine Tochter an sich, um sie zu schützen. Der Hai umkreist die Familie circa fünf Minuten lang.

Eric stellt sich seiner Hai-Angst und will wissen: Was ist dran an den Horrorgeschichten über Hai-Attacken auf Menschen?

24.05.2024 | 18:29 min