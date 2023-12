Wahl in Ägypten: Wie der Gaza-Krieg Präsident Al-Sisi nützt

Je mehr Krisen und Kriege in Ägyptens Nachbarländern, wie derzeit in Libyen, Sudan und Gaza , umso fester scheint Präsident Abdel Fattah Al-Sisi im Sattel zu sitzen. Gerade im Angesicht dessen würden viele auf demokratische Experimente verzichten, erklärt der Oppositionelle Mohammad Anwar Al-Sadat, ein Neffe des Alt-Präsidenten Sadat: "In so einer Zeit bleibt man wohl lieber beim Teufel, den man kennt."