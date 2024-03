Gaza-Feuerpause: USA sehen Hamas am Zug

"Es soll an diesem Sonntag eine weitere Verhandlungsrunde in Kairo geben, aber ohne Beteiligung Israels, weil jetzt die Hamas am Zuge sei." Am Montag treffe sich US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Washington mit dem israelischen Minister Benny Gantz, einem Mitglied des Kriegskabinett, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Aus den USA und Katar , die zusammen mit Ägypten die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas ermöglichen, kamen zuletzt verhalten optimistische Signale.