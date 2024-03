Tote in Gaza: Was wir über das Drama am Hilfskonvoi wissen

Der palästinensische UN-Botschafter Riad Mansur stellt die Ereignisse anders dar: Vor der Ankunft des Konvois von Hilfstransportern hätten sich Tausende im Norden Gazas versammelt. "Und dann begann die israelische Armee plötzlich, auf sie zu schießen, und den uns vorliegenden Informationen zufolge haben Dutzende von ihnen Kugeln im Kopf. Es wurde nicht in den Himmel geschossen, um Menschen zurückzuhalten, weil Chaos herrschte. Es wurde absichtlich gezielt und getötet", sagte Mansur am Donnerstag in New York.