Rede im US-Kongress: Netanjahu verteidigt Krieg gegen Hamas

Bereits vor der Rede Netanjahus hatten sich zahlreiche Demonstranten rund um das Parlamentsgebäude in Washington versammelt. Dabei ist es auch zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Polizisten setzten Pfefferspray gegen Kundgebungsteilnehmer ein und hinderten sie daran, bis vor das Kongressgebäude zu gelangen. Einige in der Menge seien gewalttätig geworden und hätten sich den Anordnungen widersetzt, sich von der Polizeikette fernzuhalten, hieß es in einem Post der Kapitolpolizei auf X