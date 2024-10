Benjamin Netanjahu - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Benjamin Netanjahu wurde 1949 in Tel Aviv geboren. Während seiner Jugend zog seine Familie in die USA , wodurch er in Cheltenham, Pennsylvania, aufwuchs.Nach seinem High-School-Abschluss 1967 kehrte Netanjahu nach Israel zurück, diente fünf Jahre lang in der Spezialeinheit Sajeret Matkal und nahm an wichtigen Militäroperationen teil. Nach seiner Entlassung als Hauptmann studierte er in den USA, unterbrach jedoch sein Studium, um im Jom-Kippur-Krieg 1973 zu kämpfen. Er absolvierte einen Bachelor in Architektur und einen Master in Management. Darüber hinaus studierte er Politikwissenschaft an der Harvard University.Von 1976 bis 1982 arbeitete Netanjahu als Unternehmensberater und Wirtschaftsmanager, gründete das Jonathan Institute zur Bekämpfung des Terrorismus und trat später als stellvertretender Botschafter Israels in Washington auf. 1984 wurde er Ständiger Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen , kehrte 1988 in die Knesset zurück und wurde 1993 Parteichef des Likud.Benjamin Netanjahu wurde 1996 zum ersten Mal zum Premierminister Israels gewählt und war damit der jüngste Amtsinhaber in der Geschichte des Landes. 2009 kehrte er an die Spitze der israelischen Politik zurück und führte das Land in verschiedenen Koalitionsregierungen bis 2021. Nach seiner Abwahl blieb Netanjahu als Oppositionsführer aktiv, kehrte jedoch 2022 erneut als Premierminister an die Macht zurück, nachdem er bei den Parlamentswahlen eine Mehrheit errungen hatte.