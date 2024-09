Pedro Sánchez - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Pedro Sánchez wurde 1972 in Madrid geboren. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und erwarb einen Master in Politischer Ökonomie der Europäischen Union. Im Jahr 2012 promovierte er und lehrte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Camilo José Cela. Im Jahr 2009 wurde er zum ersten Mal Mitglied des Spanischen Abgeordnetenhauses. im Jahr 2014 bewarb er sich für das Amt des Generalssekretärs der PSOE. Zwei Jahre später trat er auf Grund von innerparteilicher Kritik von diesem Posten zurück. Er wurde 2017 von der Parteibasis wieder ins Amt gewählt. Am 1. Juni 2018 wurde Pedro Sánchez, erstmals in der Geschichte des spanischen Parlamentarismus, per Misstrauensvotum zum Ministerpräsidenten von Spanien gewählt.