Spanien: 89 Vermisste im Überschwemmungsgebiet bestätigt

In Spanien suchen die Rettungskräfte nach der Flutkatastrophe weiterhin nach zahlreichen Vermissten. Insbesondere in überfluteten Tiefgaragen werden noch Opfer vermutet.

Eine Woche nach dem verheerenden Unwetter im Osten von Spanien wurde die offizielle Zahl der Todesopfer von 217 auf 215 korrigiert. 211 Leichen wurden bisher allein in der auch bei deutschen Urlaubern beliebten Provinz Valencia geborgen. Dort werden nach Behördenangaben vom Dienstag noch 89 Menschen vermisst.

Dabei muss man berücksichtigen, dass 62 der geborgenen Leichen noch nicht identifiziert wurden, so dass einige der von Angehörigen und Freunden als vermisst gemeldeten Personen darunter sein könnten.

In Valencia wächst die Wut über das Katastrophenmanagement, viele Menschen fühlen sich im Stich gelassen.

Katastrophengebiet bietet ein trostloses Bild

Trotz der inzwischen auf Hochtouren laufenden Bergungs- und Aufräumarbeiten sind viele Straßen der über 60 schwer betroffenen Gemeinden in Valencia immer noch mit Schlamm bedeckt. Überall lagen Müll, kaputte Möbel und aufgestapelte Autos, wie die Kameras des TV-Senders RTVE und anderer Medien zeigten.

"Der Gestank ist hier noch sehr schlimm", sagte in Paiporta unweit der Provinzhauptstadt Valencia eine RTVE-Reporterin. Die Gemeinde mit rund 27.000 Einwohnern und etwa 70 Todesopfern gilt als das "Ground Zero" der Tragödie. Anwohner berichteten dort und in anderen fast komplett zerstörten Ortschaften, man benötige noch mehr Hilfe.