Tote nach Flut in Spanien: Wer ist schuld am Ausmaß?

Der spanische Wetterdienst Aemet sprach von einem "historischen Unwetter", dem schlimmsten solcher Art in der Region Valencia, wo die meisten Toten verzeichnet wurden.



Auslöser für die Unwetter in Spanien war das Wetterphänomen "Kalter Tropfen" (Gota Fría) - auch Dana genannt. "Wenn kalte Luft in großen Höhen aus polaren Gebieten südwärts strömt, passiert es manchmal, dass nördlich dieser kalten Luft sich ein Hoch bildet und die kalte Luft wie ein Fettauge auf der Suppe in großen Höhen der Atmosphäre Kreise zieht", erklärt ZDF-Wetterexpertin Katja Horneffer: "Es hat sich ein Höhentief gebildet. Das muss nicht immer Auswirkungen am Boden haben."



Dass Höhentiefs vor Spanien oft extreme Regenfälle mitbringen, komme im Herbst häufiger vor. Daher wird in Spanien auch von Gota Fria - vom "großes Frieren" - gesprochen. Dass die Regenmengen diesmal so stark ausgefallen sind, liege auch am warmen Mittelmeer. "Aktuell konnte über dem immer noch sehr warmen westlichen Mittelmeer, das mit 22 Grad Wassertemperatur circa zwei Grad wärmer ist als üblich zu dieser Jahreszeit, das Höhentief viel Feuchtigkeit aufsaugen", erklärt Horneffer: "Auch wegen des blockierenden Hochs über Mitteleuropa und wegen der Pyrenäen im Norden zogen die Regenwolken nur langsam und brachten daher die Jahressumme an Regen in nur wenigen Stunden."