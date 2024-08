Abschlussbericht zur Flut-Katastrophe im Ahrtal öffentlich

Wo in der Politik schwere Fehler gemacht werden, sind personelle Konsequenzen häufig die Folge. So trat Anne Spiegel ( Grüne ), zum Zeitpunkt der Flut Umweltministerin in Rheinland-Pfalz , als Bundesfamilienministerin zurück. Sie war kurz nach der Katastrophe vier Wochen im Urlaub. Auch der damalige SPD-Innenminister Roger Lewentz musste seinen Hut nehmen . Die Kritik an seinem Krisenmanagement während und im Anschluss an die schreckliche Nacht war zu groß. Malu Dreyer, noch bis vor Kurzem Ministerpräsidentin, musste zweimal vor den Ausschuss . Viele Menschen von der Ahr hatten auf eine Entschuldigung von ihr gehofft - bis heute vergeblich.