Hochwasserschutz im Ahrtal drei Jahre nach der Flut

"Das ist so gut, das hätte ich kaum zu träumen gewagt", sagt Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) über die Pläne, 19 Hochwasserrückhaltebecken im Kreis Ahrweiler zu bauen. Sie will nun alles daran setzen, diese Becken schnell zu bauen, denn sie sollen das Ahrtal vor einer Katastrophe wie 2021 schützen.

Den Plänen zufolge ließen sich selbst solche gigantischen Wassermassen so gut bewältigen, dass die Menschen an der Ahr vor größeren Schäden bewahrt blieben. In den Becken würde bei Starkregen Wasser gestaut und damit verhindert, dass alles auf einmal in die Ahr fließt, durch das Tal schießt und wie 2021 Häuser, Straßen und Brücken mit sich reißt.