Gutachten zu Flut: Einsatzleitung im Ahrtal war "überlastet"

Ortskern von Rech im Ahrtal drei Monate nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 Quelle: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Der Katastrophenschutz im Landkreis Ahrweiler ist zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe 2021 schlecht organisiert gewesen. Das geht aus einem von der Staatsanwaltschaft Koblenz in Auftrag gegebenen Gutachten hervor, dessen Ergebnisse sie am Dienstag mitteilte. Das Einsatzkonzept des Landkreises sei nicht ausreichend entwickelt gewesen.

Formalisierte systematische Abläufe hätten gefehlt, einen Verwaltungsstab habe es nicht gegeben, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Technische Einsatzleitung sei personell nicht ausreichend ausgestattet gewesen.

Einsatzleitung habe kein Lagebewusstsein entwickeln können

Zudem seien Aus- und Weiterbildung des eingesetzten Personals nicht ausreichend gewesen, "um den Anforderungen in den Erstphasen eines Maximalereignisses gerecht werden zu können", hieß es von der Staatsanwaltschaft weiter.

Dadurch habe die Technische Einsatzleitung kein systematisches und passendes Lagebewusstsein entwickeln können, teilte die Staatsanwaltschaft unter Verweis auf das Gutachten mit. Ein vorausschauendes Agieren sei aufgrund der ungünstigen Rahmenbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr möglich gewesen.

Gutachten: Anwesenden waren permanent überlastet

Stattdessen habe es eine permanente Überlastung gegeben.

Die anwesenden Personen haben alles gegeben - das Führungssystem ließ nur nicht mehr zu. Erklärung des Sachverständigen für Ahrtal-Gutachten

Bereits am Montag hatte die Staatsanwaltschaft erste Ergebnisse des Gutachtens veröffentlicht und gesagt, der Landkreis habe kein ausreichendes Konzept gehabt.

136 Menschen bei Flutkatastrophe 2021 gestorben

Bei der Flutkatastrophe 2021 waren in Rheinland-Pfalz 136 Menschen ums Leben gekommen, davon 135 in der Ahr-Region und einer im Raum Trier. Ein Mensch wird weiter vermisst.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den ehemaligen Ahr-Landrat Jürgen Pföhler ( CDU ) und einen Krisenstab-Mitarbeiter des Kreises wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Pföhler hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

Laut Staatsanwaltschaft sieht der Gutachter die Schuld allerdings nicht persönlich bei den einzelnen Mitgliedern der Technischen Einsatzleitung, sondern "im aufbau- und ablauforganisatorischen Bereich".

Knochenfund an der Ahr-Mündung

Bei einer Müllsammelaktion an der Mündung der Ahr waren am Sonntag im rheinland-pfälzischen Sinzig Knochen gefunden worden. Sie sind mit hoher Wahrscheinlichkeit menschlichen Ursprungs. Die endgültige Bestätigung und eine mögliche Identifizierung der Überreste seien in den kommenden Tagen zu erwarten, teilte die Polizei in Koblenz mit.

Nach dem Knochenfund am Sonntag wurden am Montag bei einer neuerlichen Absuche mit Hilfe eines Leichenspürhunds und einer Drohne demnach weitere Knochen gefunden, die ebenfalls an die Rechtsmedizin übergeben wurden.