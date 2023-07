Sein Hotel "Villa Aurora" kann seit Juni wieder Gäste beherbergen. Der Wellnessbereich, das Restaurant, die Suiten - all das ist noch nicht fertig. Aber der Blick in die Zukunft ist hoffnungsvoll: "Wir denken nicht nur in ein, zwei Jahren. Wir haben schon die nächste Generation im Blick. Und da bin ich doch sehr positiv, dass wir hier in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch in Sachen Nachhaltigkeit einen großen Schritt nach vorne machen."