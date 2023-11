Spanien: Puigdemont könnte neue Regierung bestimmen

Der frühere Regierungschef von Katalonien, Carles Puigdemont, hat eine Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsaktivisten im Gegenzug für die Unterstützung einer neuen Regierung in Madrid durch seine Partei gefordert. Damit seine Abgeordneten dem bisherigen Regierungschef Pedro Sánchez ihre Stimme gäben und so Neuwahlen in Spanien verhinderten, sei die "vollständige Einstellung der Gerichtsverfahren" gegen die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter notwendig.