Unwetter in Spanien: Behörden warnen vor "extremer Gefahr"

Das spanische Königspaar will zusammen mit Ministerpräsident Sanchez das Katastrophengebiet besuchen.

In Spanien ist ein Ende der Tragödie nach den schweren Unwettern vom Dienstag immer noch nicht absehbar. Das Unwetterphänomen "Kalter Tropfen" hält sich weiter über Spaniens Mittelmeerküste auf.

Die höchste Warnstufe Rot rief der Wetterdienst Aemet zunächst bis Sonntagabend für Teile der Provinz Almería in der Region Andalusien ganz im Süden Spaniens aus - Menschen sollen in ihren Wohnungen bleiben. Die Behörden mahnen: "Die Gefahr ist extrem! Reisen Sie nicht, wenn es nicht unbedingt notwendig ist!"

Warnungen auch im Katastrophengebiet Valencia

Die zweithöchste Warnstufe Orange galt zudem in Teilen der Region Valencia, unter anderem in der nördlichen Provinz Castellón, wo heftige Regenfälle niedergehen könnten. Am Dienstag, als Aemet zufolge die schlimmsten Unwetter dieses Jahrhunderts über der Region Valencia wüteten, hatte die höchste Warnstufe Rot gegolten. Bisher wurden allein dort 210 Tote geborgen.