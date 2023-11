Die wichtigsten Begriffe im Nahost-Konflikt erklärt

Flagge und Symbole der Hamas sind seit 2021 in Deutschland verboten. Trotzdem reicht der Einfluss der Terrororganisation über Vereine und Organisationen auch nach Deutschland. Die Zahl der Hamas-Anhänger wird im Verfassungsschutzbericht 2022 auf 450 beziffert.



Als wichtigste Organisation von Hamas-Anhängern in Deutschland nennt der Verfassungsschutzbericht die Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland (PGD). Der in Dortmund ansässige Verein "Die Barmherzigen Hände", der über personelle Verbindungen zur PGD verfügt, sammelt Spenden. Zu Unterstützern in Deutschland zählt offenbar auch die Gruppe "Palästina Solidarität Duisburg".



Das palästinensische Gefangenensolidaritätsnetzwerk "Samidoun" gehört nach Einschätzung von Verfassungsschützern zur radikalen Palästinenserorganisation PFLP (Volksfront zur Befreiung Palästinas) und ist israelfeindlich. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte ein Betätigungsverbot für "Samidoun" angekündigt, nachdem Anhänger den Angriff der Terrororganisation Hamas offen gefeiert hatten.