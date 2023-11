Palästinensische Flüchtlinge:Sonderstatus und "Recht auf Rückkehr"

Fünf arabische Nachbarstaaten griffen damals den neugegründeten Staat an. Es begann der erste Nahostkrieg, den Israel militärisch für sich entscheiden konnte. Rund 700.000 Araber waren in Zuge dessen aus ihrer Heimat im früheren britischen Mandatsgebiet Palästina geflohen oder wurden vertrieben.

Hass und Gewalt zwischen Hamas und Israel eskalieren. Die langjährige Nahost-Korrespondentin Nicola Albrecht erklärt die Hintergründe des aktuellen Konflikts. 16.10.2023 | 12:59 min

Welchen Status haben palästinensische Flüchtlinge?

Als anerkannte palästinensische Flüchtlinge gelten alle Personen, deren "gewöhnlicher Wohnsitz zwischen dem 1. Juni 1946 und dem 15. Mai 1948 in Palästina war und die ihre Heimat und ihren Besitz in Folge des Konfliktes verloren haben." Gleiches gilt für die Nachkommen männlicher anerkannter palästinensischer Flüchtlinge. Quelle: UNRWA

Was macht die UNRWA?

Wie gehen die arabischen Nachbarstaaten mit palästinensischen Flüchtlingen um?

Eine große Zahl palästinensischer Flüchtlinge lebt in den angrenzenden Staaten Jordanien, Libanon und Syrien - teils mit gleichen Rechten wie die übrige Bevölkerung, teils als Bürger zweiter Klasse.

Israel ist umgeben von arabischen Staaten, mit denen es eine teils blutige Vergangenheit verbindet. Simone Müller mit einem Überblick. 16.10.2023 | 1:45 min

Der jordanische König Abdullah II. hatte jüngst betont, dass sein Land und auch Ägypten nicht bereit seien, weitere palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen. Zum einen sehen sich die Staaten an einer Belastungsgrenze, zum anderen spielen auch politische Überlegungen eine Rolle.

"Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Stunden und Tagen die Grenze geöffnet wird", so ZDF-Reporterin Anna Feist. Ägypten wolle aber "auf gar keinen Fall palästinensische Flüchtlinge aufnehmen." 19.10.2023 | 2:06 min

Gibt es ein Recht auf Rückkehr?

Gerade dieses "Recht auf Rückkehr" sorgt in dem Konflikt immer wieder für Probleme. Aus palästinensischer Sicht ergibt sich ein solches Recht aus Artikel 11 der Resolution 194 der UN-Generalversammlung von 1948. Darin wird gefordert, dass palästinensischen Flüchtlingen, die in ihre Heimat zurückkehren und dort mit ihren Nachbarn in Frieden leben wollen, dies erlaubt werden soll.