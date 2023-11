Israel-Korrespondentin: Gaza ist mehr als die Hamas

Wer ist die Hamas? Wie leben die Menschen in Gaza? Nicola Albrecht war sechs Jahre ZDF-Korrespondentin in Israel und schildert Hintergründe zum Konflikt und persönliche Eindrücke.

Die Bilder aus Israel sind schrecklich, kaum auszuhalten, auch mich überfordern sie manchmal. Nichts ist mehr wie es vor dem Terror der Hamas war. Mit gut neun Millionen Menschen hat das Land weniger Einwohner als Baden-Württemberg. Weltpolitisch aber hat Israel eine enorme Bedeutung. Ich habe lange Jahre als Nahost-Korrespondentin in Israel gelebt, kenne beide Seiten, war unzählige Male in Gaza und habe dort auch Hamas-Führer getroffen.

Ich habe viele Freunde in Israel. Und auch Freunde im Gazastreifen. Ich habe mehrere militärische Auseinandersetzungen zwischen Hamas und Israel erlebt, auf beiden Seiten berichtet. Ich weiß, wie es ist, mit meinem eigenen Kind vor den Raketen in den Schutzraum zu flüchten, weiß, wie es in Gaza ist, wenn Bomben fallen und es keinen Schutzraum gibt.

Was ist der Gazastreifen?



ein schmaler Küstenstreifen zwischen Israel, Ägypten und dem Mittelmeer

gerade mal 40 km lang und maximal 15 km breit

extrem dicht besiedelt: mehr als zwei Millionen Menschen leben hier, mehr als die Hälfte ist unter 18 Jahre alt Der Gazastreifen ist...

Der Gazastreifen gehört zu den sogenannten Palästinensischen Gebieten, zu denen auch das Westjordanland und Ostjerusalem gehören. Teile dieser Gebiete werden von der palästinensischen Autonomiebehörde bzw. dem Staat Palästina verwaltet. Ein Staat, der zwar von fast 140 Ländern anerkannt wird, allerdings von rund 60 Ländern nicht, darunter Israel und Deutschland. Der Chef der Autonomiebehörde ist Mahmoud Abbas , er gehört zur Fatah-Partei, den Rivalen von Hamas.

Formel "Land für Frieden" ging nicht auf

Seit der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 wurde der Gazastreifen von Ägypten verwaltet. Die Menschen bekamen aber nicht die Staatsangehörigkeit. Sie waren staatenlos.

1967 fand der sogenannte Sechstagekrieg statt. Israel eroberte den Gazastreifen von Ägypten und hielt ihn sehr lange militärisch besetzt. Israel baute zahlreiche jüdische Siedlungen in Gaza, bis 2005. Da beschloss die Regierung, alle Siedlungen aufzulösen, die Bürger umzusiedeln und die Soldaten abzuziehen.



Damals lebten dort rund 1,5 Millionen Araber, die sich zunehmend radikalisierten, die Lage war für die israelische Armee nicht mehr beherrschbar. Sharon wollte sich mit dem Abzug bei den westlichen Partnern für ein Friedensabkommen empfehlen, ohne mit den Palästinensern darüber verhandeln zu müssen. Die Mehrheit der israelischen Bevölkerung wollte den Abzug aus Gaza, da man nicht mehr gewillt war, für ein paar Tausend Siedler dauernd Opfer zu bringen. Die israelische Regierung unter Ariel Sharon hatte drei Hauptgründe dafür.

Vereinfacht nannte man die Formel für den Abzug: Land für Frieden. Sie ging nicht auf.

Im Jahr darauf gewann die Hamas die Wahlen in Gaza. Nach einigen Turbulenzen riss sie schließlich 2007 die Macht mit Gewalt an sich. Immer wieder verübte die Hamas brutale Terroranschläge oder feuerte Raketen auf Israel. Israels Antwort: Blockade . Einen Sperrzaun gab es bereits. Er wurde verstärkt und Israel kontrollierte, wer rein und raus darf und überwachte die Lieferungen von Lebensmitteln oder Hilfsgütern.

Allerdings hat Israel es nie geschafft, auch die Waffenlieferungen von Hamas-Unterstützern zu unterbinden oder den digitalen Transfer von Know-how, also zum Beispiel die Bauanleitung für Raketen.

Wer ist die Hamas?



ist eine islamische, palästinensische Partei und Organisation

wird von der EU und anderen Staaten als Terrororganisation gelistet

verfolgt als oberstes Ziel, Israel vollständig zu vernichten und stattdessen einen palästinensisch-islamischen Staat zu gründen Die Hamas...

Aktuell ist Jahia Sinwar der Hamas-Führer in Gaza . In einer Art Doppelspitze mit Ismail Haniyya, der im Exil in Katar lebt und vom Emir dort hofiert und auch von Russland unterstützt wird. Der Hauptsponsor der Hamas ist Iran. Die schiitischen Mullahs liefern der sunnitischen Hamas Waffen und Geld, denn Israel ist für beide der erklärte Erzfeind.

Hamas grenzt sich zur Fatah von Mahmoud Abbas ab. Abbas erkennt das Existenzrecht Israels grundsätzlich an und hat zumindest über eine Zwei-Staaten-Lösung mit dem Nachbarn diskutiert.

Für Israel ist Hamas eine Terrororganisation, mit der man nicht verhandelt, obwohl Israel natürlich im Laufe der Jahre immer wieder mit Hamas verhandelt hat. Meist über Dritte wie Ägypten, meist ging es dabei um Waffenruhe bei einem militärischen Schlagabtausch oder ähnliches. Mit Hamas über Frieden verhandeln ist unmöglich, weil Hamas Israel vernichten will.

Menschenrechte: Kritik an Israel wegen Abriegelungspolitik

Allerdings leben eben in Gaza nicht nur Terroristen. Wegen der harten Abriegelungspolitik stand Israel immer wieder in der Kritik vieler Menschenrechtsorganisationen, nicht genug für die Zivilbevölkerung zu tun. Ein Beispiel: Wer in Gaza Krebs bekommt, hat schlechte Chancen zu überleben. Die Behandlungsmöglichkeiten sind aufgrund der Blockade eingeschränkt.

Aber eine Ausreisegenehmigung, um beispielsweise in Jerusalem behandelt zu werden, erteilt einzig und allein Israel. In der Vergangenheit haben vor allem Menschenrechtsorganisationen Israel dafür kritisiert, viel zu wenige Genehmigungen zu erteilen.

Welchen Rückhalt hat die Hamas in der Bevölkerung?

Die Hamas hat durchaus viele Unterstützer unter den Palästinensern, weil sie in ihren Augen mehr für die sogenannte palästinensische Sache kämpft und weil viele nicht mehr an Diplomatie glauben. Aber zur Wahrheit gehört auch: Seit 2007 gab es keine Wahlen mehr in Gaza. Es gibt keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit. Die Hamas regiert nicht, es ist eine Diktatur.

Ich musste selbst immer aufpassen, dass, wenn mir jemand etwas Kritisches über Hamas in die Kamera sagt, er nicht am nächsten Tag von einem bewaffneten Trupp abgeholt wird. Denn mit politischen Gegnern macht Hamas kurzen Prozess: Gefängnis oder öffentliche Hinrichtung.

Aber wenn die Kamera aus war, haben mir viele Bürger Gazas - alt, jung, Frauen, Männer - gesagt, dass sie sich von allen im Stich gelassen fühlen: Eingesperrt von Israel, unterdrückt und wie in Geiselhaft von der Hamas und auch im Stich gelassen von der internationalen Staatengemeinschaft - auch von der arabischen Liga.

Gaza hat viele Gesichter

Gaza ist nicht ein Käfig voller rückständiger Fanatiker, will man es mit diesem zynischen Bild beschreiben. Gaza hat viele Gesichter, es gibt junge, moderne und mutige Menschen, die versuchen, trotz der schwierigen Umstände ihren Weg zu finden.

Ich war mal bei einem Start-up, das eine selbstgewählte Frauenquote von 50 Prozent hatte. Der Hamas haben sie das natürlich nicht erzählt. Unter dem Radar bleiben, nicht auffallen: Ich habe viele junge Menschen getroffen, die das versucht haben. Frauen, die Zahnmedizin studieren, Menschen, die ihr Viertel einfach bunt anmalen, weil sie die Tristesse leid sind. Menschen suchen Normalität in all dem Horror und der Unterdrückung.

Nicola Albrecht leitet das ZDF-Studio Brandenburg und war von 2014 bis 2020 Leiterin des ZDF-Studios Tel Aviv.