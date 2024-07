Luftschlag im Raum Chan Junis - Hamas meldet Tote

Bei einem israelischen Luftangriff auf den Großraum von Chan Junis im Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben mindestens 71 Menschen getötet worden. 289 weitere seien bei der Attacke am Samstag verletzt worden, teilte das von der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium mit. Unabhängig waren die Angaben nicht zu überprüfen.

Israel: Angriff galt einem Hamas-Anführer

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Deif gilt vielen Experten als der Chefstratege hinter dem von der Hamas angeführten Terrorattacke im Süden Israels am 7. Oktober 2023 . Der Großangriff löste den Gaza-Krieg aus.

Nach Angaben der israelischen Armee fand der Angriff in Chan Junis in einem "offenen Gebiet, das von Bäumen, mehreren Gebäuden und Hangars umgeben war", statt. Das Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärte, dieser habe seit Beginn des Krieges die "ständige Anweisung gegeben, hochrangige Hamas-Führer zu eliminieren".

Netanjahu sei über die Entwicklungen informiert worden und werde noch am Samstag "mit Sicherheitsbeamten eine Einschätzung der Lage vornehmen", hieß es weiter.

Als die Hamas am 7. Oktober im Kibbuz Be’eri einfällt, kommt die israelische Armee den Bewohnern erst nach Stunden zu Hilfe. Nun will die Militärführung das Geschehene aufarbeiten.

Das Gebiet, das von dem Luftangriff getroffen wurde, liegt an der Küste zwischen Rafah und Chan Junis und war von Israel ursprünglich als "humanitäre Zone" deklariert worden.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Mai haben dort zwischen 60.000 und 75.000 Menschen Schutz gesucht, vor allem nach dem Beginn der israelischen Offensive in der Stadt Rafah ganz im Süden des Gazastreifens. Hilfsorganisationen warnten vor prekären Lebensbedingungen in dem Lager.