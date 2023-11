Hamas in Nahost: Fakten zur palästinensischen Terrorgruppe

Die Organisation umfasst auch Hilfsorganisationen. Die Gruppe unterhält im Gazastreifen ein breites Netz an Schulen und sozialen Einrichtungen, womit sie sich in der Bevölkerung Sympathien und Zulauf sichert. Immer wieder gibt es den Vorwurf, dass Hilfsgelder, die etwa die Europäische Union an Organisationen in Gaza zahlt, um die leidende Zivilbevölkerung zu unterstützen, teils auch bei Hamas-nahen Organisationen landet.