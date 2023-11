Oslo-Abkommen vor 30 Jahren: Nahost - Ein Traum in Trümmern

Am 13. September 1993 einigten sich Israel und Palästinenser in Washington auf ein Friedensabkommen. (Archivfoto)

"... die gegenseitigen legitimen und politischen Rechte anzuerkennen und ein Leben in friedlicher Koexistenz und beiderseitiger Würde und Sicherheit anzustreben, eine andauernde und umfassende Friedensvereinbarung und eine historische Versöhnung zu erreichen und zwar durch einen einvernehmlichen politischen Prozess," - wie es in der Präambel weiter heißt.

Weder Befriedung noch friedliche Koexistenz in Nahost

Das israelische Militär hat im besetzten Westjordanland die Stadt Dschenin angegriffen. Die Aktion sei gegen "terroristische Infrastruktur" gerichtet. 03.07.2023 | 0:19 min

Extremistische Israelis führten in der Folge Attentate mit nachhaltiger Wirkung aus. Der Siedler Baruch Goldstein verübte 1994 ein Massaker unter betenden Palästinensern in einer Moschee in Hebron. Und ein orthodoxer Extremist ermordete 1995 die israelische Schlüsselfigur im Friedensprozess, Jitzchak Rabin.

Der UN-Sicherheitsrat hat den israelischen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten kritisiert. Er behindere den Frieden. 21.02.2023 | 0:20 min

Eigener palästinensicher Staat war greifbar

Von palästinensischer Seite hörten die blutigen Terroranschläge gegen Israelis nie auf. Noch einmal war der Frieden zum Greifen nah, diesmal sogar die Zweistaatenlösung. Im Jahr 2000 wurde unter amerikanischer Führung in Camp David verhandelt. Dabei konnte weitgehend Annäherung in territorialen Fragen erzielt werden.

Die neue israelische Regierung will den Siedlungsbau ausweiten, so ZDF-Reporter Thomas Reichart. Dadurch würde sie sich von der Zweistaatenlösung verabschieden. 29.12.2022 | 2:46 min

Israel: Politik der Abschottung statt der Annäherung

Die Folgen der zweiten Intifada bestimmen bis heute den Status quo. In Israel gab es einen Rechtsruck, eine große Mehrheit der Israelis verlor den Glauben an einen dauerhaften Frieden mit den Palästinensern.

Israels 75. Jahrestag steht im Schatten der schwersten innenpolitischen Krise seit Staatsgründung. Das Land ist gesellschaftlich, politisch und religiös tief gespalten. 04.05.2023 | 29:12 min

In Gaza herrscht die Hamas in einer Art islamischen Diktatur. Bis heute propagiert sie Terror gegen Israel, dessen Existenzrecht sie noch immer nicht anerkennt.

Terror und Militäraktionen als Spirale der Gewalt

Mein Nachbar, mein Feind? Wie arabische Israelis im jüdischen Staat leben. 09.10.2021 | 36:32 min

Oslo-Abkommen: Plan in Schutt und Asche?

Was bleibt also von Oslo? Nur buchstäblich Schutt und Asche? Nicht ganz. Der Plan war gut und richtig. Autonomie für Anerkennung, Land für Frieden. Doch die Karte, auf dem der Weg dahin eingezeichnet war, ist verbrannt.

Anmerkungen der Redaktion, 13.9.2023: In einer früheren Version dieses Beitrags hieß es in einer Bildunterschrift, dass "u.a. die Staatschefs Clinton und Rabin und Palästinenserführer Arafat in Washington das Oslo-Abkommen" unterzeichneten. Richtig ist: Das Abkommen wurden von dem Verhandlungsführer der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Mahmoud Abbas, und dem Außenminister Israels, Shimon Peres und den Außenministern der USA und Russlands in Anwesenheit von Clinton, Rabin und Arafat unterzeichnet. Zudem hieß im Text irrtümlicherweise, Hamas sei Teil der PLO gewesen. Wir haben den Beitrag entsprechend angepasst.