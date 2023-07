Die Zeiten, in denen die internationale Gemeinschaft eine Rolle in diesem Konflikt gespielt hat, sind leider vorbei. Staaten, die in den vergangenen Jahrzehnten Friedensinitiativen auf den Weg brachten, schauen inzwischen nur noch zu, beziehungsweise weg. Ein paar harsche Worte der Kritik zu den Siedlungsplänen von USA, EU und den Vereinten Nationen, ein paar gestrichene Forschungsprojekte in Siedlungen. Das war’s. Niemand hat auch nur einen Plan für einen Plan, geschweige denn einen noch so kleinen Ansatz für eine friedliche Lösung des Konflikts.



Ein weiteres Problem: Die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah hat längst nicht nur die Kontrolle über Städte wie Nablus oder Jenin verloren. Jeden Tag wenden sich mehr militante Kämpfer von Mahmud Abbas und seinem undemokratischen Regime ab. Im Westjordanland nennt man Abbas bereits spöttisch den "Bürgermeister von Ramallah". Ein isolierter Präsident, der nur vom Westen und von Israel an der Macht gehalten wird. Irgendwie kommt einem das bekannt vor: Auch der Präsident von Afghanistan trug vor seinem Sturz den Spitznamen "Bürgermeister von Kabul". Der Rest ist Geschichte.



Dazu versucht Israels Erzfeind Iran zunehmend im Westjordanland Fuß zu fassen. Das geschieht vor allem durch gezielte Unterstützung der verbündeten Terrorgruppe "Islamischer Dschihad". Doch es gibt Berichte, dass Iran weitere Verbündete sucht und offensiv Waffen anbietet.