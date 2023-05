Glückwünsche zum 75. Geburtstag - so einfach lassen die sich in Israel nicht überbringen. Das beginnt schon mit dem richtigen Datum: Die Israelis feierten das Jubiläum schon vor einer Woche, nach dem jüdischen Kalender am 26. April. Nach dem gregorianischen Kalender rief David Ben-Gurion den jüdischen Staat am 14. Mai 1948 aus - und wurde dessen erster Ministerpräsident. Aber vielleicht kommt der Glückwunsch in der Mitte zwischen diesen Daten ja genau richtig an.