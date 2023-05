Berlin: Strafanzeigen nach Palästinenser-Demo

Trotz Verbots haben in Berlin laut Polizei 80 bis 100 Menschen an einer pro-palästinensischen Kundgebung teilgenommen. Die Versammlung am Samstag innerhalb einer anderen Kundgebung sei von der Polizei aufgelöst worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Berlin. Es seien Platzverweise erteilt und acht Strafanzeigen aufgenommen worden.