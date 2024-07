Gaza: Baby von getöteter Schwangerer gerettet

Ärzte haben nach Medienberichten das Baby einer hochschwangeren Palästinenserin gerettet, die bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen getötet worden sei. Die neun Monate schwangere Frau sei bei israelischem Beschuss des Flüchtlingslagers Nuseirat schwer verletzt worden und im Krankenhaus gestorben, sagte der Leiter der Gynäkologie- und Geburtshilfeabteilung im Al-Awda-Krankenhaus, Raed al-Saudi, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.

Mindestens 30 Tote bei israelischen Angriffen

Herbeigerufene Chirurgen hätten den Fötus per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Dem kleinen Jungen gehe es gut. Er sei in ein anderes Krankenhaus verlegt worden, in dem auch sein bei dem Angriff ebenfalls verletzter Vater behandelt werde.