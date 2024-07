Vor Olympia: Terror-Warnung der Hamas offenbar gefälscht

Die französischen Behörden haben bei diesen Spielen die zusätzliche Herausforderung, dass die einzelnen Veranstaltungen im dichtesten urbanen Gebiet des Landes stattfinden, schätzt der Terrorismus-Forscher Hans-Jakob Schindler vom Counter Extremism Project die Lage ein. Die Eröffnungsveranstaltung auf der Seine sei dabei eine ganz besondere Herausforderung, da fast 12 Kilometer Flussufer und Wasserfläche im Zentrum von Paris gesichert werden müssen und - wie auch in Deutschland bei den Stadien und Fanmeilen bei der EM - der Himmel von Dronen frei gehalten werden müsse.



"Daher gehe ich davon aus, dass natürlich für die Dauer der Spiele in Frankreich und insbesondere auch in Paris ein erhöhtes Sicherheitsrisiko besteht. Dies ist aber den französischen Behörden bewusst und diese haben sich seit Jahren hierauf vorbereitet", so Schindler.