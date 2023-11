Nach Hamas-Angriff: UN kritisieren Israels Gaza-Blockade

Israel hat den gesamten Gazastreifen abgeriegelt und 25 Grenzorte fast komplett evakuiert. Eine Bodenoffensive der israelischen Armee scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. 10.10.2023 | 1:59 min

Die Vereinten Nationen kritisieren Israels Beschluss, alle Lieferungen von Nahrungsmitteln, Wasser, Strom oder Benzin in den Gazastreifen einzustellen. Es sei unter dem humanitären Völkerrecht verboten, Menschen das vorzuenthalten, was sie zum Überleben brauchen, teilte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, in Genf mit.