Israel: Netanjahu kündigt Rache für Hamas-Angriffe an

Netanjahu kündigt Rache für Hamas-Angriffe an

Die radikal-islamische Hamas hat in einem Großangriff Israel bombardiert und ist mit bewaffneten Kämpfern in israelisches Territorium eingedrungen. Dutzende Menschen sterben. 07.10.2023 | 2:45 min

Das ist bisher passiert: Die Terrororganisation Hamas startete am 7. Oktober vom Gazastreifen aus einen Großangriff auf Israel.

auf Israel. Dabei wurden in Israel nach aktualisierten, offiziellen Angaben bislang etwa 1.200 Menschen getötet. Zudem verschleppte die Hamas demnach mehr als 240 Menschen als Geiseln .

getötet. Zudem verschleppte die Hamas demnach als . Israel reagiert mit Luftangriffen, auch Bodentruppen sind inzwischen bis nach Gaza-Stadt vorgedrungen. Die Hamas-Behörde spricht von mehr als 13.000 getöteten Palästinensern. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar. Das ZDF berichtet mit mehreren Reportern aus Israel und umliegenden Ländern. Viele Angaben zu Konflikthandlungen, Schäden und Totenzahlen in Gaza lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Israel hat als Reaktion auf die überraschenden Großangriffe der islamistischen Hamas im Gazastreifen vernichtende Schläge gegen die palästinensische Organisation beschlossen.

Ziel sei, die militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der Hamas und des Islamischen Dschihad so zu zerstören, "dass sie für viele Jahre nicht mehr in der Lage und bereit sind, die Bürger Israels zu bedrohen und anzugreifen", gab das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am frühen Sonntagmorgen bekannt.

Unter anderem wurde beschlossen, die Einfuhr von Strom-, Brennstoff- und Warenlieferungen in den Gazastreifen abzuschneiden.

Netanjahu leitet Offensivphase ein

"Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde", wurde Netanjahu zitiert. Die erste Phase ende jetzt mit der "Vernichtung des größten Teils der feindlichen Kräfte, die in unser Gebiet eingedrungen sind", hieß es nach der Sitzung des Sicherheitsrats.

Zugleich habe man eine Offensivphase eingeleitet, die ohne Einschränkung solange fortgesetzt werde, bis die Ziele erreicht seien. "Wir werden die Sicherheit der Bürger Israels wiederherstellen und wir werden siegen", hieß es.

Geiseln von israelischen Soldaten befreit

Unterdessen konnten nach israelischen Medienberichten Geiseln, die in einem Haus in Ofakim an der Grenze zum Gazastreifen festgehalten worden seien, von israelischen Soldaten befreit werden.

Sie hätten das Gebäude nach stundenlangen Verhandlungen gestürmt und zehn Terroristen getötet, berichteten die Nachrichten-Website Ynet und der Sender i24NEWS. Drei israelische Soldaten seien verletzt worden.

Netanjahu kündigt Vergeltung an

Am Samstagabend sagte Netanjahu in einer Ansprache:

Wir werden alle Orte, an denen die Hamas organisiert ist und sich versteckt, in Trümmerinseln verwandeln. Benjamin Netanjahu, Israels Regierungschef

Bewohner des Gazastreifens forderte er auf: "Flieht jetzt von dort, denn wir werden überall und mit all unserer Kraft handeln". Israel werde Rache nehmen. "Dieser Krieg wird Zeit brauchen", sagte Netanjahu. "Es liegen noch herausfordernde Tage vor uns."

Die Lage in Israel sei "nach wie vor außerordentlich angespannt", so ZDF-Korrespondent Bewerunge zu den Hamas-Angriffen. Eine Bodenoffensive in Gaza würde "sehr blutig werden". 07.10.2023 | 3:09 min

Angriffe gehen in der Nacht zum Sonntag weiter

Hamas setzte im Gazastreifen den Beschuss Israels in der Nacht fort. Gegen mehrere Städte, darunter die Küstenmetropole Tel Aviv, gab es in der Nacht zum Sonntag heftige Raketenangriffe. Das israelische Militär bombardierte im Gegenzug weitere Kommandozentralen der Hamas.

Bislang kamen in Israel nach Medienberichten mindestens 300 Menschen ums Leben. Rund 1.590 Menschen seien verletzt. Auf Seiten der Palästinenser im Gaza-Streifen wurden mindestens 232 Menschen getötet und knapp 1.700 verletzt, wie das dortige Gesundheitsministerium bekanntgab.

Die radikal-islamische Hamas wird unter anderem von Iran unterstützt und verfolgt Israels Vernichtung sowie die Errichtung eines islamischen Staates. 07.10.2023 | 1:11 min

Baerbock warnt vor Eskalation

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnte vor einer großen Eskalation in der Region. "Dieser Tag ist eine Zäsur, ein präzedenzloser Akt der Eskalation durch die Hamas", sagte die Grünen-Politikern am Samstag in Berlin.

Durch diese Terrorangriffe besteht nun die unkalkulierbare Gefahr einer großen regionalen Eskalation. Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin

Deutsche unter den Opfern?

Die Bundesregierung prüft, ob deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger von den Angriffen betroffen sind. Man stehe mit den israelischen Behörden in engem Austausch, hieß es am Samstagabend aus dem Auswärtigen Amt.

USA sichern Israel Unterstützung zu

US-Präsident Joe Biden sagte den Israelis die unverbrüchliche Unterstützung der USA zu. "Die USA stehen an der Seite Israels", sagte Biden am Samstag in einer vom Fernsehen übertragenen Erklärung im Beisein von US-Außenminister Antony Blinken in Washington.

Seitens der deutschen und amerikanischen Regierung sei "volle Solidarität" erklärt worden, sagen die ZDF-Korrespondenten Theo Koll und Elmar Theveßen. 07.10.2023 | 3:23 min

Größte Gewaltwelle seit 50 Jahren

Insgesamt feuerte die Hamas nach eigenen Angaben rund 5.000 Raketen ab. Es war der bei weitem blutigste Tag der Gewalt für das Land seit dem Jom-Kippur-Krieg vor 50 Jahren.

Israel spricht von "Kriegszustand"