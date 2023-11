Israels Botschafter: Hamas zahlt "hohen Preis" für Terror

Israels Botschafter in Berlin, Ron Prosor im ZDFspezial: „Die Hamas wird einen Preis zahlen für die Tatsache, das sie einen Krieg gegen Israel angefangen hat“ 07.10.2023 | 4:15 min

Im ZDF-Interview erklärt Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, was das konkret bedeutet, worauf sich Israelis und Palästinenser nun einstellen müssen und wie weit Israel gehen werde, um Geiseln zu befreien. Das ganze Interview sehen Sie oben im Video, die wichtigsten Passagen lesen Sie hier. Botschafter Prosor über ...

... Israels Reaktion auf den Angriff der Hamas

"Wir sind im Krieg", sagt Botschafter Prosor. Und diejenigen, die Israel angegriffen haben, "werden einen hohen Preis bezahlen". Die Führung der Hamas denke nicht darüber nach, was ihr Angriff für die Bevölkerung in Gaza bedeute.

Prosor deutlich: Die Reaktion Israels werde eine so starke Abschreckung erzeugen, dass die Hamas-Führung "nie wieder", zumindest aber "zwei oder drei Mal darüber nachdenken" werde, ob sie so etwas noch einmal tun wolle.

... die Befreiung israelischer Geiseln

Die Regierung werde "alles tun, um unsere Bevölkerung zu verteidigen", sagt Botschafter Prosor, und alles für die Geiseln tun, "um sie zu befreien". Alle, die in der Vergangenheit militante Kämpfer in der Hamas gesehen hätten, müssten nun erkennen: "Das sind Terroristen."

... den Angriff der Hamas auf Israel insgesamt

Zehn Dörfer und Städte in Israel seien am frühen Samstagabend noch nicht befreit, sagt Botschafter Prosor. Menschen seien als Geiseln genommen worden. Die Hamas greife israelische Zivilisten an, egal ob es Frauen, Kinder oder Männer seien. Dass auf Seiten der Hamas ermordete Zivilisten bejubelt und betanzt würden, ist "traurig für uns alle", sagt Prosor.