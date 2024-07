Iran droht Israel - weitere Eskalation im Jemen droht

Nach dem Angriff auf ein Wohnhaus in Tel Aviv durch proiranische Huthi greift Israel Ziele der Miliz im Jemen an. Der Iran reagiert mit scharfer Rhetorik. Eskaliert der Konflikt?

Nach dem Drohnen-Angriff der Huthi auf Tel Aviv reagiert Israel mit Kampfjetattacken auf Hodeidah im Jemen. 20.07.2024 | 2:27 min

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach vom Abwehrkampf gegen Irans "Terrorachse". Israels "gefährliches Abenteurertum" könne einen regionalen Krieg auslösen, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Israel und seine Unterstützer wie die USA würden für "unvorhersehbare und gefährliche Folgen" des Gaza-Kriegs und Angriffe auf den Jemen "direkt verantwortlich sein", so der Sprecher.

Huthi-Miliz mit Drohnenangriff auf Wohnhaus in Tel Aviv

Israels Außenminister Katz forderte die internationale Gemeinschaft auf der Plattform X zu "maximalen" Sanktionen gegen den Iran auf. Der Iran unterstütze, trainiere und finanziere die Huthi als "Teil seines regionalen Netzwerks von Terrororganisationen, die Israel angreifen wollen".

Eine von der Huthi-Miliz auf Tel Aviv gerichtete Langstreckendrohne war am Freitag mit Sprengstoff beladen in ein Wohnhaus im Zentrum der israelischen Küstenmetropole eingeschlagen. Israels Verteidigungsminister Galant kündigte daraufhin Vergeltung an.

Israelischer Gegenschlag auf Hafen von Hudaida

Die israelische Luftwaffe habe beim Gegenschlag auf den Hafen von Hudaida im Jemen Ziele angegriffen, die auch für terroristische Aktivitäten genutzt würden, darunter Energieinfrastruktur, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari. Israel habe den Luftangriff allein durchgeführt und Verbündete wie die USA nicht daran beteiligt. Wie der Huthi-nahe Fernsehsender Al-Masirah in der Nacht unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde berichtete, gab es dabei mindestens drei Tote und 87 Verletzte.

Kurz nach Israels Luftangriff im Jemen fing Israels Luftabwehr nun am frühen Morgen nach Militärangaben eine Boden-Boden-Rakete ab, die sich vom Jemen aus Israel genähert habe. Das Geschoss sei jedoch nicht in israelisches Gebiet eingedrungen. Berichte über Opfer gab es nicht.

Gaza-Krieg befeuert jahrzehntealten Konflikt

Seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat sich der jahrzehntealte Konflikt zwischen Israel und dem Iran dramatisch zugespitzt. Israel sieht sich nach Angriffen von Milizen, die mit dem Iran verbündet sind, an gleich mehreren Fronten unter Beschuss. Seit der iranischen Revolution von 1979 gelten Israel und die USA als Erzfeinde des Landes. Netanjahu nannte den Iran in der Vergangenheit ebenfalls den "wichtigsten Feind".

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sprach derweil mit seinem israelischen Kollegen Joav Galant über Israels Antwort auf den Drohnenangriff der Huthi-Miliz in Tel Aviv, wie ein Sprecher des Pentagon in der Nacht mitteilte. Israels Schlag sei auf monatelange Angriffe der Huthi gegen den Staat Israel hin erfolgt. Austin bekräftigte "das eiserne Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur Sicherheit Israels und zum Recht Israels auf Selbstverteidigung".

Huthi: Bereiten uns auf "langen Krieg" vor

Der Militärsprecher der Huthi-Miliz im Jemen, Jahja Sari, sagte unterdessen, man bereite sich auf einen "langen Krieg" mit Israel vor. Die Miliz greift seit Monaten Handelsschiffe in der Region an, die angeblich Bezug zu Israel haben. Sie handelt nach eigener Darstellung aus Solidarität mit den Palästinensern im Gaza-Krieg. Sie hatte auch Ziele in Israel attackiert.

Im Jemen tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg. Zudem herrscht eine schwere humanitäre Krise, in der etwa 80 Prozent der Bevölkerung auf irgendeine Form von Hilfe angewiesen sind. Über den strategisch wichtigen Hafen von Hudaida am Roten Meer kommen nach UN-Angaben etwa 70 Prozent aller Importe und 80 Prozent aller humanitären Hilfsgüter in das Land.

