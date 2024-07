Gegenschlag: Israel greift Hafenstadt im Jemen an

Einen Tag nach dem tödlichen Drohnenangriff in Tel Aviv hat Israels Militär mit einem direkten Gegenschlag im Jemen reagiert.

Bei einem Luftangriff der USA und Israels seien Ölanlagen in der jemenitischen Hafenstadt Hudaida getroffen worden, berichtete der Huthi-nahe Fernsehsender Al-Masirah. Es seien mehrere laute Explosionen zu hören gewesen, berichtete ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Das von den Huthi-Rebellen kontrollierte Gesundheitsministerium sprach von mehreren Toten und machte Israel für die Luftangriffe verantwortlich. Diese hätten Treibstofflagern im Hafen gegolten.

Israelisches Militär bestätigt Angriffe

Das israelische Militär bestätigte die Angriffe am Samstagabend. Sie seien "eine Reaktion auf Hunderte von Anschlägen gegen Israel in den letzten Monaten" gewesen, hieß es im Onlinedienst X.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Bericht: Gemeinsamer Angriff Israels, Großbritanniens und der USA

Al-Arabija zufolge waren zwölf israelische Flugzeuge beteiligt, darunter auch Kampfjets des Typs F-35. Auf Bildern und Videos in sozialen Medien war ein Großbrand am Hafen zu sehen, mit hohen Flammen und einer dunklen Rauchsäule am Himmel.