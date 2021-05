Der Jemen

Immer wieder kommt es zu Gefechten im seit etwa sieben Jahren währenden Jemen-Krieg - einem Stellvertreterkrieg um Macht und Einfluss in der Region. Die Bevölkerung leidet vor allem, weil die Menschen im Land oft nichts zu essen haben. Unterstützt wird dieser Krieg vor allem von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der Seite der jemenitischen Regierung und dem Iran auf der Seite der Huthi-Rebellen. Es sind aber noch zahlreiche andere Akteure in den Krieg verwickelt. Die US-Regierung will nun verstärkt mit diplomatischem Einsatz zur Lösung des Konflikts beitragen.