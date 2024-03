Vor Jemens Küste: Tote bei Huthi-Angriff auf Handelsschiff

Bei einem Angriff auf den Frachter "True Confidence" vor der Küste des Jemen sind nach Angaben der US-Regierung Seeleute ums Leben gekommen. "Die Huthi haben unschuldige Zivilisten getötet, als sie ihre rücksichtslosen Angriffe auf die internationale Handelsschifffahrt fortsetzten, von denen Länder in aller Welt betroffen sind", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Mittwoch in Washington.