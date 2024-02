Ölteppich im Roten Meer: USA warnen vor Umweltkatastrophe

Nach dem Raketenangriff der Huthi-Miliz im Jemen auf einen Frachter hat das US-Militär vor einer Umweltkatastrophe im Roten Meer gewarnt. Durch die Angriffe habe sich ein fast 30 Kilometer langer Ölteppich gebildet, teilte das US-Regionalkommando Centcom am Samstag mit.

Der Bundestag hat eine Mission der Deutschen Marine im Roten Meer gegen die Huthi-Miliz genehmigt. Was die Deutsche Marine bei dem Einsatz erwartet, erklärt ZDF-Korrespondentin Golineh Atai. 23.02.2024 | 2:10 min

Huthi-Angriff auf Frachter an vergangenem Sonntag

Am vergangenen Sonntag hatten die Huthi nach eigenen Angaben einen Frachter in der Meerenge von Bab al-Mandab am südlichen Eingang zum Roten Meer mit Raketen angegriffen und schwer beschädigt.