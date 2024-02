Vor Jemens Küste: Huthi-Angriff beschädigt Frachter schwer

Die EU-Außenminister wollen einen europäischen Militäreinsatz im Roten Meer beschließen. Dort greifen islamistische Huthi-Milizen aus dem Jemen immer wieder Handelsschiffe an. Heute traf es ein Schiff aus Großbritannien. 19.02.2024 | 0:21 min

Ein Raketenangriff der jemenitischen Huthi-Miliz hat ein in Großbritannien registriertes Schiff schwer getroffen.

Menschen an Bord sind in Sicherheit

Das Schiff sei in der Meerenge von Bab al-Mandab getroffen wurden und habe Anker geworfen. Die Menschen an Bord seien in Sicherheit.