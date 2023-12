Angriffe aus Jemen: Wie gefährlich sind die Huthi-Rebellen?

Was passiert aktuell vor der jemenitischen Küste?

Die neuen Angriffe stehen in einer Reihe von Vorfällen der letzten Wochen:

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas hat sich offenbar ausgebreitet. Es gibt Anzeichen von einem Angriff aus dem Jemen. ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge berichtet. 31.10.2023 | 1:16 min

Bereits am 31. Oktober hatte der Huthi-Militärsprecher Yahya Sarea in einer Fernsehansprache von mehreren Drohnen- und Raketenangriffen im Roten Meer berichtet und angekündigt, dass die Angriffe fortgesetzt werden, solange die israelische Armee in Gaza kämpft.